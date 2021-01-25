Украинцы заплатят из своего кармана за отказ от российской энергосистемы

Украинцы заплатят из своего кармана за отказ от российской энергосистемы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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За европейское электричество придется платить в несколько раз дороже

Отсоединение от энергосистемы, связывающей Украину с Россией и Белоруссией, грозит жителям Незалежной ростом тарифов на электричество. Такое заявление сделал глава департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Ранее выдвинутый на должность главы Министерства энергетики Незалежной Юрий Витренко заявил, что ставит своей основной целью скорейшее отключение от энергосистемы с РФ и Белоруссией для подключения к европейской, с "нормальной прозрачной ценой".

Специалист отметил, что у Киева есть такая возможность с технической точки зрения. Однако стоит помнить, что простроенная Советским Союзом система позволяет использовать электричество из соседних стран с максимальной эффективностью, а также снижать к минимуму пики потребления. Отказ от этой инфраструктуры станет гарантированной причиной роста тарифов.

Тузов объяснил, что стоимость электроэнергии в Европе в среднем превосходит украинские тарифы в пятикратном размере – если в Незалежной 100 кВТ в час стоят практически 4,5 евро, то в Европе стоимость превышает 20 евро.

Таким образом, заявил специалист, практичность подобного решения оказалась бы под вопросом из-за явного отсутствия смысла. Вероятнее всего, предположил спикер, подобное решение имеет политический характер. Однако стоит помнить о том, что платить за такие меры придется конечному потребителю, которым окажется население. К тому же, европейская электроэнергия обеспечивается российским газом, передает РИА Новости.

Напомним, в январе на Украине прошла волна протестов против повышения тарифов на ЖКУ.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Оне этого хотят. Так не будем же мешать. Удачной посадки на энергетический член гейропы бандерлоги. Епитесь в лапочку Ильича, придурки.
Гость
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Вечная доля рагулей - страдать, терпеть, сожалеть и расплачиваться!!!
Почти половина из них уже рассеяна по миру!
Остальные - обречены к сгноению на захваченных ими землях!
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