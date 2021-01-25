Счетная палата предупредила о дефиците продуктов в России

Счетная палата предупредила о дефиците продуктов в России
Фото: Songjiaru/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Производители могут отказаться поставлять в магазины товар по низким ценам

Решение правительства РФ установить предельную стоимость некоторых продуктов питания помогло стабилизировать ситуацию с ростом цен в магазинах. Это подтвердили аудиторы Счетной палаты. В то же время продолжение такой политики чревато рисками.

С одной стороны, велика вероятность появления пустых полок в магазинах.

"Существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам",

передает РИА "Новости" мнение экспертов Счетной палаты.

С другой стороны, у аудиторов есть опасения, что после отмены распоряжения о максимальной стоимости ценник на такие товары начнет резко расти.

Согласно постановлению правительства, предельные отпускные и розничные цены кабмин может устанавливать скором до 3 месяцев на социально-значимые продукты: хлеб, сахар, растительное мало, муку, макароны, крупы, овощи и т.п. Так, по декабрьскому распоряжению, до апреля 2021 г. на прилавках магазинов должен быть сахар-песок по 46 руб. за кг, растительное масло по 110 руб. за литр.

Ранее небольшие региональные магазины уже жаловались на перебои с поставками некоторых продуктов, поскольку производители отказываются сотрудничать в рамках предельных цен.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Да не будет ничего, прессанут хозяев производств и все встанет на свои места. Жить то все хотят если не долбоёпы. Ни с чего взялся этот кипеж.
Гость
Ответить
Заходил в магазин, хлеба нет. Пришлось купить пирожных. Клятый режим!
Гость
Ответить
При чём тут Путин. Это нужно чуть ниже спрашивать. Я думаю спросят в ближайшее время. Кому-то очень жаль своей недвижимости и вложений за бугром. Всё подкопы роют. Боятся что на старосте не получится свалить куда-нить в тёплые края. Да и отобрать всё могут если не так себя поведёт и сдадут нашей контразведке (или у себя посадят) если совсем не правильно себя вести будут. ))
Гость
Ответить
А то что за бугор гнать выгодней, это понятно - там валюта и цены другие. Зачем мне продавать дешевле своим если за бугром можно дороже продать. Я лучше дефицит устрою, потом будут за дорого покупать когда жрать нечего будет. Прям как в конце 80-<цензура>. По моему уже нужно серьёзно за всех браться иначе беда будет.
Феминистка из Нахаловки
Ответить
Уже резко взлетели цены на икру баклажанную и кабачковую, скакнули цены на шубы норковые, песцовые, горностаевые, помчались галопом цены на лущеный горох, пшёнку и перловку, понеслась дикая свистопляска цен на клюкву и брюкву и нет этому Путинскому бесчинству ни конца, ни края.
Гость
Ответить
Я ни как не пойму ценообразование на продукты, по которым объём производства не уменьшился, валютной составляющей в ценообразовании нет (т.е. нет закупок за бугром для производства). Пусть счётная палата точно скажет из-за чего растут цены. Из чего они формируются. Слова что мы привязаны к западным ценам вообще ни о чём в этих случаях. Во всех странах есть обязательства по насыщению внутреннего рынка и потом только экспорт. Производителям субсидии дают из налогов которые мы платим. Так от куда рост цен?
1
новости партнеров

Санкции не помеха: "Северный поток – 2" достраивают

Укладка труб в водах Дании возобновилась

Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей