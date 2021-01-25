Счетная палата предупредила о дефиците продуктов в России

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Решение правительства РФ установить предельную стоимость некоторых продуктов питания помогло стабилизировать ситуацию с ростом цен в магазинах. Это подтвердили аудиторы Счетной палаты. В то же время продолжение такой политики чревато рисками.
С одной стороны, велика вероятность появления пустых полок в магазинах.
"Существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам",
– передает РИА "Новости" мнение экспертов Счетной палаты.
С другой стороны, у аудиторов есть опасения, что после отмены распоряжения о максимальной стоимости ценник на такие товары начнет резко расти.
Согласно постановлению правительства, предельные отпускные и розничные цены кабмин может устанавливать скором до 3 месяцев на социально-значимые продукты: хлеб, сахар, растительное мало, муку, макароны, крупы, овощи и т.п. Так, по декабрьскому распоряжению, до апреля 2021 г. на прилавках магазинов должен быть сахар-песок по 46 руб. за кг, растительное масло по 110 руб. за литр.
Ранее небольшие региональные магазины уже жаловались на перебои с поставками некоторых продуктов, поскольку производители отказываются сотрудничать в рамках предельных цен.
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