Лидер партии "Батькивщина" сменила имидж

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вновь поразила граждан Незалежной своим внешним видом.

Политик опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" видео с заседания согласительного совета Верховной Рады. В Сети тут же обсудили то, как помолодела Тимошенко. Смотря на Юлию Владимировну, можно увидеть, что она немного увеличила губы, сделала подтяжку лица, пишет "Украина.ру".

Более того, лидер партии "Батькивщина" появилась на публике без своей привычной прически. Тимошенко не стала заплетать свою известную косу. Вместо этого она распустила волосы, слегла завила их и заколола сзади. Также 59-летняя политик отказалась от очков, которые носила последние несколько лет.

Однако вид помолодевшей Тимошенко пришелся по нраву не всем украинцам, а кто-то и вовсе с трудом ее узнал.

"Юля, что у вас с лицом?", "Кто это?", "Красивая в целом женщина, а ведь эти романтичные, девичьи кудри не подходят по возрасту", "Не узнала",

– написали в комментариях под видео.