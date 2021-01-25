Московских строителей будут прививать от коронавируса прямо на стройплощадках

Добровольная вакцинация рабочих начнется уже в феврале

В Москве откроют мобильные пункты вакцинации от COVID-19 на строительных площадках.

Такое решение было принято, поскольку власти понимают, что большая часть строителей – мигранты и приезжие из других регионов, которые вряд ли пойдут делать прививки в поликлиники. А открытие подобных пунктов позволит привиться, не отходя от работы.

При этом все необходимые меры безопасности продолжат соблюдаться. Власти столицы пообещали в ближайшее время решить проблему с общежитиями для строителей, где опасность распространения вируса является наиболее высокой.

Добровольная вакцинация московских строителей начнется уже в феврале, сообщает "Интерфакс". В течение 2-3 недель будут открыты мобильные пункты. При этом возможность привиться будет не только у тех, кто работает на городских стройках, но и у тех, кто трудится на частных площадках.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выразил надежду, что рабочие осознают необходимость вакцинации, ведь в противном случае борьба с пандемией может растянуться "на долгие годы".