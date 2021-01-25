Московских строителей будут прививать от коронавируса прямо на стройплощадках

Московских строителей будут прививать от коронавируса прямо на стройплощадках
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Добровольная вакцинация рабочих начнется уже в феврале

В Москве откроют мобильные пункты вакцинации от COVID-19 на строительных площадках. 

Такое решение было принято, поскольку власти понимают, что большая часть строителей – мигранты и приезжие из других регионов, которые вряд ли пойдут делать прививки в поликлиники. А открытие подобных пунктов позволит привиться, не отходя от работы. 

При этом все необходимые меры безопасности продолжат соблюдаться. Власти столицы пообещали в ближайшее время решить проблему с общежитиями для строителей, где опасность распространения вируса является наиболее высокой. 

Добровольная вакцинация московских строителей начнется уже в феврале, сообщает "Интерфакс". В течение 2-3 недель будут открыты мобильные пункты. При этом возможность привиться будет не только у тех, кто работает на городских стройках, но и у тех, кто трудится на частных площадках. 

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выразил надежду, что рабочие осознают необходимость вакцинации, ведь в противном случае борьба с пандемией может растянуться "на долгие годы". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Эпидемия пошла на спад: Путин заявил о постепенной отмене коронавирусных мер

Ситуация с COVID-19 в России улучшается

Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей