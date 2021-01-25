Отказ от дистанционки произойдет в скором времени

Совсем скоро российские студенты вновь смогут сидеть за партами в окружении одногруппников. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, общаясь с учащимися.

По его словам, эпидемиологическая ситуация во многих городах страны позволяет вернуться к привычному всем формату обучения. Фальков выразил надежду, что, после каникул у студентов появится больше возможностей очно общаться со своими сверстниками, передает РИА "Новости".

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, а значит, можно аккуратно снимать ограничительные меры.