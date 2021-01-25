Министр анонсировал возвращение очного обучения студентов

Отказ от дистанционки произойдет в скором времени

Совсем скоро российские студенты вновь смогут сидеть за партами в окружении одногруппников. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, общаясь с учащимися.

По его словам, эпидемиологическая ситуация во многих городах страны позволяет вернуться к привычному всем формату обучения. Фальков выразил надежду, что, после каникул у студентов появится больше возможностей очно общаться со своими сверстниками, передает РИА "Новости".  

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, а значит, можно аккуратно снимать ограничительные меры. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Эпидемия пошла на спад: Путин заявил о постепенной отмене коронавирусных мер

Ситуация с COVID-19 в России улучшается

Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей