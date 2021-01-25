Власти активно облагораживают районы Москвы

Согласно планам столичной администрации, в текущем году несколько объектов культурного наследия будут введены в эксплуатацию.



Так, до конца года будут завершены ремонтные работы на мосту через Большую Грузинскую улицу. Данное сооружение соединяет старую и новую зоны Московского зоопарка. Также в этом развлекательном месте появится новый вход со стороны остановки метрополитена "Баррикадная".

Помимо этого, эксперты планируют до конца 2021 года провести реконструкцию Оранжерейных прудов, которые расположены в заповеднике "Царицыно". Модернизацию пройдет и музей-заповедник "Коломенское".

Всего, по словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, до конца текущего года будут завершены работы на девяти объектах культурного наследия.

В свою очередь, заммэра города по вопросам строительства Андрей Бочкарев отметил, что власти столицы поэтапно реализуют проект по организации во всех московских районах удобной среды для проведения досуга.