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Согласно планам столичной
администрации, в текущем году несколько объектов культурного наследия будут
введены в эксплуатацию.
Так, до конца года будут завершены ремонтные работы на мосту через Большую Грузинскую улицу. Данное сооружение соединяет старую и новую зоны Московского зоопарка. Также в этом развлекательном месте появится новый вход со стороны остановки метрополитена "Баррикадная".
Помимо этого, эксперты планируют до конца 2021 года провести реконструкцию Оранжерейных прудов, которые расположены в заповеднике "Царицыно". Модернизацию пройдет и музей-заповедник "Коломенское".
Всего, по словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, до конца текущего года будут завершены работы на девяти объектах культурного наследия.
В свою очередь, заммэра города по вопросам строительства Андрей Бочкарев отметил, что власти столицы поэтапно реализуют проект по организации во всех московских районах удобной среды для проведения досуга.
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