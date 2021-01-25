До конца 2021 года в столице начнут работать девять объектов культуры

До конца 2021 года в столице начнут работать девять объектов культуры
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Власти активно облагораживают районы Москвы

Согласно планам столичной администрации, в текущем году несколько объектов культурного наследия будут введены в эксплуатацию.

Так, до конца года будут завершены ремонтные работы на мосту через Большую Грузинскую улицу. Данное сооружение соединяет старую и новую зоны Московского зоопарка. Также в этом развлекательном месте появится новый вход со стороны остановки метрополитена "Баррикадная".

Помимо этого, эксперты планируют до конца 2021 года провести реконструкцию Оранжерейных прудов, которые расположены в заповеднике "Царицыно". Модернизацию пройдет и музей-заповедник "Коломенское".

Всего, по словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, до конца текущего года будут завершены работы на девяти объектах культурного наследия.

В свою очередь, заммэра города по вопросам строительства Андрей Бочкарев отметил, что власти столицы поэтапно реализуют проект по организации во всех московских районах удобной среды для проведения досуга. 

Ольга ФЕДОРОВА

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