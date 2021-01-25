Мясников предупредил об опасности обезболивающих

Мясников предупредил об опасности обезболивающих
Александр Мясников. Кадр youtube.com
По мнению эксперта, некоторые лекарства наносят больше вреда, чем пользы

Доктор Александр Мясников рассказал о том, какие препараты следует принимать с осторожностью. Так, телеведущий посоветовал не злоупотреблять разрекламированными обезболивающими, поскольку порой они могут стать причиной серьезных осложнений. 

По словам Мясникова, препараты, которые активно рекламируют, как правило, относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам, от которых вреда может быть больше, чем пользы, пишет РИА "Новости".  

Так, среди побочных эффектов могут быть внутренние кровотечения, увеличение риска инфаркта или инсульта, а также других сердечно-сосудистых заболеваний. При этом доктор подчеркнул, что пожилым людям прием обезболивающих и вовсе противопоказан.

"На совести этой рекламы – инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти", – заявил медик в эфире "России 1". 

Для того, чтобы избежать печальных последствий, нужно внимательно изучать состав лекарств. При этом важно внимательно относится к "совместимости" лекарств и знать, как прием одних препаратов сочетается с приемом других, поскольку некоторые из них могут содержать "скрытую" дозу обезболивающего, которая тоже может навредить. 

Ранее Мясников рассказал о грозящей россиянам эпидемии ожирения, которая будет страшнее коронавируса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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