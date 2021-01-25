Гибель "Боинга" MH17 можно раскрыть с помощью украинского "Бука" - эксперт

Гибель "Боинга" MH17 можно раскрыть с помощью украинского "Бука" - эксперт
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Данные локатора ЗРК содержат важную информацию о полете пассажирского самолета и сопровождавшего его истребителя ВВС Незалежной

Независимый технический эксперт Юрий Антипов в преддверии возобновления судебного процесса в Гааге подготовил новый материал о расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом 17 июля 2014 г.

Очередная его публикация посвящена записям переговоров пилота истребителя ВВС Украины, который сопровождал пассажирский лайнер, с руководителем полетов. Материалы оказались пару лет назад в распоряжении издания "Совершенно секретно". Также в руки авторов ежемесячника попала запись из кабины ЗРК "Бук", которая отслеживала полет MH17. Именно зенитно-ракетному комплексу уделил внимание специалист.

Он отметил, что в зоне крушения самолета "Бук" все-таки был, но это украинская система. Однако и она не сбивала лайнер. На видеокадрах можно заметить экран локатора ЗРК. На нем "захвачена" цель, которая движется с той же скоростью и на той же высоте, что и "Боинг", что указывает на достоверность записи, пишет Антипов в New Inform.

Исходя из того, как точка перемещается на экране и изменяется угол ее полета относительно "Бука", установка не двигалась в сторону самолета, а находилась на месте. Следовательно, делает вывод эксперт, украинский ЗРК не стрелял в MH17, а лишь следил за ним.

Ранее о присутствии в районе гибели малайзийского "Боинга" недалеко от села Зарощенское в Донецкой области "Бука" ВС Незалежной сообщил один из подозреваемых по делу о крушении лайнера россиянин Сергей Дубинский. При этом он подчеркнул, что не обладает данными, выполнял ли ЗРК стрельбу в момент крушения MH17.

Добавим, следующий блок предварительных слушаний по делу об авиакатастрофе под Донецком в Гааге начинается 1 февраля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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