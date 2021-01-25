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Появление новых штаммов COVID-19 и их распространение по миру можно считать второй пандемией. Об этом заявил глава Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси.
"Эти штаммы равнозначны второй пандемии. Я взвешивал свои слова, когда это говорил", – цитирует французского ученого телеканал "МИР 24".
По его словам, за последние три недели новые мутации коронавируса изменили общую картину пандемии. Он отметил, что штаммы из ЮАР и Британии уже попали на французскую территорию. Так, в ряде регионов Пятой Республики доля британского штамма составляет до 9% от числа заболевших. В связи с этим специалист не исключил введения в стране третьей волны карантина.
По данным
Дельфресси, вакцину от коронавируса к лету смогут получить не более 14% населения.
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