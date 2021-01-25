Свет от Солнца будет частично заблокирован

Американские исследователи смоделировали последствия глобального конфликта между Россией и США с применением ядерного оружия. Также ученые включили в прогноз пять меньших войн между Индией и Пакистаном.



Согласно полученным экспертами Ратгерского университета в США данным, после такой войны климат на Земле сильно изменится. Особенно это будет заметно в экваториальной зоне Тихого океана. В результате резко сократится популяция водорослей и серьезно упадет рыбный улов.

Как указано в журнале Communications Earth & Environment, ядерный выброс приведет к тому, что верхние слои атмосферы загрязнятся миллионами тонн сажи, и из-за этого свет от Солнца будет заблокирован. В итоге многие морские пищевые цепочки и наземные растения перестанут существовать.

Кроме того, на территории между Индийским и Тихим океанами и экваториальной частью Африканского континента прекратятся осадки. Все эти изменения будут губительны для нашей планеты.

К слову, ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что при новом американском лидере Джо Байдене между Россией и США возможна ядерная война.