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Американские исследователи
смоделировали последствия глобального конфликта между Россией и США с
применением ядерного оружия. Также ученые включили в прогноз пять меньших войн между Индией и Пакистаном.
Согласно полученным экспертами Ратгерского университета в США данным, после такой войны климат на Земле сильно изменится. Особенно это будет заметно в экваториальной зоне Тихого океана. В результате резко сократится популяция водорослей и серьезно упадет рыбный улов.
Как указано в журнале Communications Earth & Environment, ядерный выброс приведет к тому, что верхние слои атмосферы загрязнятся миллионами тонн сажи, и из-за этого свет от Солнца будет заблокирован. В итоге многие морские пищевые цепочки и наземные растения перестанут существовать.
Кроме того, на территории между Индийским и Тихим океанами и экваториальной частью Африканского континента прекратятся осадки. Все эти изменения будут губительны для нашей планеты.
К слову, ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что при новом американском лидере Джо Байдене между Россией и США возможна ядерная война.
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