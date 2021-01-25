Описаны последствия ядерной войны между Россией и США

Описаны последствия ядерной войны между Россией и США
Фото: pixabay.com
Свет от Солнца будет частично заблокирован

Американские исследователи смоделировали последствия глобального конфликта между Россией и США с применением ядерного оружия. Также ученые включили в прогноз пять меньших войн между Индией и Пакистаном.

Согласно полученным экспертами Ратгерского университета в США данным, после такой войны климат на Земле сильно изменится. Особенно это будет заметно в экваториальной зоне Тихого океана. В результате резко сократится популяция водорослей и серьезно упадет рыбный улов.

Как указано в журнале Communications Earth & Environment, ядерный выброс приведет к тому, что верхние слои атмосферы загрязнятся миллионами тонн сажи, и из-за этого свет от Солнца будет заблокирован. В итоге многие морские пищевые цепочки и наземные растения перестанут существовать.

Кроме того, на территории между Индийским и Тихим океанами и экваториальной частью Африканского континента прекратятся осадки. Все эти изменения будут губительны для нашей планеты.

К слову, ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что при новом американском лидере Джо Байдене между Россией и США возможна ядерная война.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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При любом может начаться война, ведь это цель каждого президента.
Трамп не начал войны и его съели, а Обаме дали Нобеля авансом что бы он начал войну. Поэтому каждый президент который хочет быть избран на второй срок просто обязан начать войну, но стран против которых воевать могут американцы все меньше и меньше, и тех которых можно принудить к американскому правлению парой залпов ракетных установок уже нет.
Остались Россия, Китай, Индия.
Но они опасны для начала войны, но нет ничего невозможного для президента.
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