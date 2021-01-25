Путин высоко оценил инициативу медалиста олимпиады "Я – профессионал"

Путин высоко оценил инициативу медалиста олимпиады "Я – профессионал"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Студент из Уфы предложил открыть специализированный учебно-научный центр при одном из башкирских ВУЗов

В День студента Владимир Путин провел видео-конференцию со учащимися вузов и представителями российских университетов. На встрече присутствовали студенты из Казани, Самары, Смоленска, Уфы, Крыма, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Саранска.

В ходе встречи медалист олимпиады "Я – профессионал" и студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Тимур Маннанов предложил президенту РФ открыть специализированный учебно-научный центра (СУНЦ) при УГНТУ. Учащийся объяснил, что СНУЦ – это некий интернат для одаренных детей, созданный на базе университета. Воспитанники центра получили бы возможность подготовиться к олимпиадам и конкурсам. 

Владимир Владимирович одобрил данную инициативу, пообещав, что сотрудники администрации президента займутся проработкой этого вопроса. По мнению главы РФ, открытие интерната может вызвать трудности, связанные с тем, что далеко не все школьники смогут надолго уехать от семьи. 

"Дело сейчас даже не в деньгах. Для этого благородного дела в том объеме, в котором я это себе представляю, мы деньги найдем. Важно грамотно, качественно организовать эту работу",

– добавил президент, поблагодарив Маннанова за идею. 

Затем медалист объяснил, что он помогает школьникам республики готовиться к олимпиадам и поступлению в университеты, однако процесс осложняется тем, что дети проживают в разных городах Башкирии, а СУНЦ смог бы стать неким центром для собрания талантливых учеников. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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