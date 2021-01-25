Россия отменила ограничение на въезд граждан четырех стран

Россияне также могут улететь в эти государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил запрет на въезд в нашу страну гражданам Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара. Об этом говорится в указе главы правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.

Прилететь в Россию могут не только те, у кого есть паспорт этих стран, но и люди с видом на жительство в этих государствах. Также россияне могут улететь в любую из этих стран. 

Авиасообщение со столицами откроется уже 27 января. 

Полина ИВАНОВА

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