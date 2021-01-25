Для обретения безбедной старости есть два способа

Сложное положение многих российских стариков заставляет молодых людей задумываться о будущей пенсии. Для того чтобы получать максимальные пенсионные выплаты, необходимо заработать достаточное количество баллов, а еще можно связать свою жизнь с госслужбой. Такие два варианта для жаждущих в старости жить в достатке обозначила юрист Любовь Шурыга.



Эксперт напомнила, что в нашей стране действует балльная система. Каждый человек за год получает n-ное количество баллов. Они рассчитываются исходя из заработной платы гражданина. Однако при начислении баллов существуют ограничения. Например, в текущем году получить максимум баллов можно при зарплате в 110 тысяч рублей. То есть, если человек зарабатывает больше, на его будущей пенсии это никак не скажется.

В беседе с "Московским комсомольцем" Шурыга отметила: если на протяжении всего трудового стажа зарабатывать максимальное количество баллов, то к старости можно наработать на пенсию в размере около 40 тысяч рублей.

Еще один вариант заработать на высокие социальные выплаты – выбрать карьеру в сфере госслужбы. Однако юрист напомнила, что получать весомую надбавку за выслугу лет можно только при выходе на пенсию по возрасту. То есть, если человек в 45 лет уже набрал себе нужный стаж, деньги за него он будет получать только в старости.

А вот у военнослужащих несколько иная ситуация. Им повышенные выплаты причитаются сразу же после ухода в отставку по выслуге лет. При этом максимальные соцвыплаты в их случае составляют 85% от зарплаты.

Ранее стал известен быстрый способ узнать размер пенсии. Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн.