В Раде рассказали об "афере века" с российским газом

Фото: Serhii Pustovit Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Serhii Pustovit Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Serhii Pustovit Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak/www.globallookpress.com Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители Незалежной могли бы платить за топливо в три раза меньше

На Украине продолжаются тарифные протесты. При этом если бы не "афера" властей, цена на газ была бы значительно ниже. Таким мнением поделился руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский.

Политик отметил, что сейчас стоимость газа на Украине составляет 9,8 гривны, хотя в 2019 году Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%. В этом случае цена была бы 3,8 гривны.

"Сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену",

– заявил Марчевский. По его словам, на самом деле Украина покупает все тот же российский газ, но через Словакию его вовсе не гонит. Политик заключил в эфире канала NewsOne, что топливо должно стоить в три раза дешевле, как и договаривался Медведчук, а не как установили власти:

"Это афера века, наверное, в нашей стране".

Ранее на Украине выразили сожаление из-за отказа от российских кредитов. 

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Кукушку забетонировали.
Гость
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Если вы такие же честные как ваш путя, чего же вы его прячете? Честных прячете как и путина в бункере?
Kpyk
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Афера века - это не про газ, это про украину
Гость
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Оооо! Они начали наконец, что-то подозревать!!!!
Гость
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Долбоёппы догадываются зачем был майдаун, но не все, есть пидаробандеры им главное -херуям <цензура>! И в навоз зарытся быстрее- русские идут!
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