Жители Незалежной могли бы платить за топливо в три раза меньше

На Украине продолжаются тарифные протесты. При этом если бы не "афера" властей, цена на газ была бы значительно ниже. Таким мнением поделился руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский.

Политик отметил, что сейчас стоимость газа на Украине составляет 9,8 гривны, хотя в 2019 году Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%. В этом случае цена была бы 3,8 гривны.

"Сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену",

– заявил Марчевский. По его словам, на самом деле Украина покупает все тот же российский газ, но через Словакию его вовсе не гонит. Политик заключил в эфире канала NewsOne, что топливо должно стоить в три раза дешевле, как и договаривался Медведчук, а не как установили власти:

"Это афера века, наверное, в нашей стране".

Ранее на Украине выразили сожаление из-за отказа от российских кредитов.