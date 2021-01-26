Лишь в двух регионах страны стоимость коммунальных платежей не увеличивалась

Рост цен на услуги ЖКХ в нашей стране достиг рекорда. Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Однако в некоторых регионах страны стоимость коммунальных платежей не увеличивалась. Власти решили не поднимать ее из-за пандемии коронавируса и даже отменили сбор за капремонт. Так поступили, в частности в Москве и Петербурге, отметили эксперты.

При этом в других субъектах рост цен превысил уровень инфляции. Самой дорогой коммуналка оказалась в Коми – там за нее стали платить на 16,2% больше, чем прежде. В Воронежской области цены на услуги ЖКХ поднялись на 7,8%, в Забайкалье – на 7,1%, в Кемеровской области – на 6,7%, в Удмуртии – на 6,6%, в Туве – на 5,8%, в Архангельской области – на 5,4%, а в Амурской – на 5,1%.

За год наибольшее повышение стоимости коснулось водоотведения, которое подорожало на 4,78%. Чуточку меньше поднялись цены на горячую воду – (в среднем, на 4,32%, электричество – на 3,96% – и отопление (на 3,36%).

На Алтае за горячее водоснабжение стали платить больше на 12,2%, в Иркутской области – на 5% с лишним. В Севастополе подорожало отопление – на 10%, передает "Лента.ру" со ссылкой на выкладки специалистов.

Не так давно россиян предупредили, что в наступившем году им придется больше платить за коммуналку. Это было неожиданно для многих граждан.