Цены на услуги ЖКХ в России побили рекорд

Цены на услуги ЖКХ в России побили рекорд
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
продолжениеК контролю за ростом цен на продукты подключилась Налоговая служба
Лишь в двух регионах страны стоимость коммунальных платежей не увеличивалась

Рост цен на услуги ЖКХ в нашей стране достиг рекорда. Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Однако в некоторых регионах страны стоимость коммунальных платежей не увеличивалась. Власти решили не поднимать ее из-за пандемии коронавируса и даже отменили сбор за капремонт. Так поступили, в частности в Москве и Петербурге, отметили эксперты.

При этом в других субъектах рост цен превысил уровень инфляции. Самой дорогой коммуналка оказалась в Коми – там за нее стали платить на 16,2% больше, чем прежде. В Воронежской области цены на услуги ЖКХ поднялись на 7,8%, в Забайкалье – на 7,1%, в Кемеровской области – на 6,7%, в Удмуртии – на 6,6%, в Туве – на 5,8%, в Архангельской области – на 5,4%, а в Амурской – на 5,1%.

За год наибольшее повышение стоимости коснулось водоотведения, которое подорожало на 4,78%. Чуточку меньше поднялись цены на горячую воду – (в среднем, на 4,32%, электричество – на 3,96% – и отопление (на 3,36%).

На Алтае за горячее водоснабжение стали платить больше на 12,2%, в Иркутской области – на 5% с лишним. В Севастополе подорожало отопление – на 10%, передает "Лента.ру" со ссылкой на выкладки специалистов.

Не так давно россиян предупредили, что в наступившем году им придется больше платить за коммуналку.  Это было неожиданно для многих граждан.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость Галина из Карабаша
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Почему надо каждый год да не по разу поднимать тарифы? Почему, например, в 70-ые годы мы годами платили одну и ту же сумму? Как так получалось тогда и как получается сейчас? Кто-то сможет объяснить? Как всё это уже достало, стабилен только рост цен и тарифов. Остановка когда-нибудь будет?
Гость
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У вас же путин самый лучший из упырей, газ самый дешевый, ялерные бомбы самые мощные, а с тарифами ума справится нет. Как такое бывает? Как бывает, что в нищей стране строят такие дворцы президенкта и он включает дурака. А все потому, что вы сами выбрали этого негодяя и стали его рабами.
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