В России стартовал новый сезон премии "Студент года"

В России стартовал новый сезон премии "Студент года"
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Мероприятие пройдет с 25 по 27 января

Новый сезон Российской национальной премии "Студент года" был запущен 25 января – в День Российского студенчества. Торжественная церемония открытия прошла в Солнечногорске в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил лауреатов премии и всех российских студентов в ходе онлайн-включения. Он отметил, что в большинстве университетов Татьянин день, который традиционно ассоциируется с российскими студентами, совпадает либо с окончанием сессии, либо с периодом каникул.

"Это тоже замечательное время для того, чтобы набраться сил, потому что в ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения. Это позволяет ситуация во многих регионах и городах. И я надеюсь, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками",

– добавил Валерий Фальков.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров обратил внимание, что 25 января также стартовала образовательная смена в Мастерской управления "Сенеж" для участников прошлых лет. В этом году лауреаты премии обсудят стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которого пройдет в Томске.

В прошлом году в региональных этапах премии "Студент года" приняли участие более 15 000 человек, а лауреатами стали 73 студента. В этом году смена пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн – с 25 по 27 января.

К поздравлениям также присоединился председатель Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Павел Красноруцкий. Он объявил о создании на базе премии федеральной программы поддержки инициативной и талантливой молодежи – студентам будет доступно больше форматов для самореализации.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил, как важно поддерживать талантливую молодежь. А член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Наталья Третьяк добавила, что обладателям гран-при будет выделена именная стипендия. Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина подчеркнула, что программа 2021 года нацелена на формирование у студентов компетенций будущего – профессиональных и личностных навыков, необходимых современному человеку.

"Студент года" -совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского Союза Молодежи – реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Карина СИРАЗОВА

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