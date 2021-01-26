Гражданин ЕС собирался похитить военное оборудование в России

Гражданин ЕС собирался похитить военное оборудование в России
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Теперь ему грозит тюремный срок за попытку вывоза военных раций

В России начались слушания по делу гражданина Франции и Северной Македонии Тони Стефановски, которому грозит тюремный срок за попытку контрабанды военного радиообрудования из РФ во Соединенные Штаты. Речь идет о двух комплектах раций, которые обвиняемый намеревался приобрести у знакомых для дальнейшей отправки в США с дальнейшей передачей главе частной охранной организации АG Global Inc. Джорджу Олвену.

Согласно приведенным данным, Стефаноски познакомился со своим будущим заказчиком в Сен-Тропе. Олвен попросил его переправить из России в Штаты несколько комплектов портативных раций Р-187-П1 "Азарт", которые, по словам последнего, необходимы для обеспечения связи во время охоты в саванне.

Позднее Стафоновски обратился к соответствующей просьбой к ветерану спецназа Алексею Семуке, которого знал несколько лет по охранной деятельности. Обвиняемый сошелся с последним на двух комплектах "Азартов". Последний обратился после поступившей ему просьбы в ФСБ, которая предложила россиянину принять участие в оперативном эксперименте.

Во время обсуждения деталей Семука порекомендовал передать рации в своей машине, которая была припаркована на одной из улиц Москвы. Как только Стефановски направился к внедорожнику россиянина, он был задержан сотрудниками ФСБ.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Попытки допроса президента AG Global не привели ни к каким результатам. По версии следственных органов, остальные участники сделки использовались "втемную", так как не были осведомлены о грузе, который намеревались переправить в Штаты.

В AG Global не ответили на запросы СМИ, передает "Коммерсант". Защита обвиняемого отказалась комментировать ситуацию. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало об аресте российского ученого, передававшего НАТО информацию о гиперзвуковых летательных аппаратах.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Колымская саванна его ждет и секссафари на него, по ночам, в располаге отряда.
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