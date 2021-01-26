Встал вопрос об обновлении автопарка районных больниц

Михаил Дегтярев дал старт программе модернизации первичного звена здравоохранения. Глава Хабаровского края поспособствовал тому, чтобы в местные больницы доставили 16 новых УАЗов, купленных на средства федерального бюджета.

Нехватка специализированного оборудования и автотранспорта – одна из частых жалоб, с которой сталкивался Дегтярев. Программа модернизация первичного звена здравоохранения, успешно защищенная госдеятелем в Москве, нацелена на то, чтобы решить актуальные проблемы.

Во время посещения Михаилом Владимировичем одного из краевых медицинских центров, руководство учреждения акцентировало внимание на том, что во время пандемии COVID-19 первичное звено здравоохранения оказалось в сложном положении. Из 11 необходимых по нормативам машин "скорой помощи" в гараже нашлось всего три.

В 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Хабаровский край доставили 31 скорую. В декабре Михаил Дегтярев утвердил программу, которая началась с дальнейшего обновления автопарков районных больниц. За счет федерального бюджета были приобретены 16 новых российских джипов "УАЗ" на сумму 15 миллионов рублей.

Сообщается, что новые автомобили поступят в центральные районные больницы из Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского, Комсомольского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Солнечного, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов. Три "скорых" получит район имени Лазо.

В 2021 году в медучреждения доставят еще 51 автомобиль. В течение пяти лет планируется обновить 123 транспортных средства.