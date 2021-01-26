Глава Хабаровского края взялся за модернизацию системы здравоохранения

Глава Хабаровского края взялся за модернизацию системы здравоохранения
Михаил Дегтярев. Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Встал вопрос об обновлении автопарка районных больниц

Михаил Дегтярев дал старт программе модернизации первичного звена здравоохранения. Глава Хабаровского края поспособствовал тому, чтобы в местные больницы доставили 16 новых УАЗов, купленных на средства федерального бюджета.

Нехватка специализированного оборудования и автотранспорта – одна из частых жалоб, с которой сталкивался Дегтярев. Программа модернизация первичного звена здравоохранения, успешно защищенная госдеятелем в Москве, нацелена на то, чтобы решить актуальные проблемы.

Во время посещения Михаилом Владимировичем одного из краевых медицинских центров, руководство учреждения акцентировало внимание на том, что во время пандемии COVID-19 первичное звено здравоохранения оказалось в сложном положении. Из 11 необходимых по нормативам машин "скорой помощи" в гараже нашлось всего три.

В 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Хабаровский край доставили 31 скорую. В декабре Михаил Дегтярев утвердил программу, которая началась с дальнейшего обновления автопарков районных больниц. За счет федерального бюджета были приобретены 16 новых российских джипов "УАЗ" на сумму 15 миллионов рублей.

Сообщается, что новые автомобили поступят в центральные районные больницы из Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского, Комсомольского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Солнечного, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов. Три "скорых" получит район имени Лазо.

В 2021 году в медучреждения доставят еще 51 автомобиль. В течение пяти лет планируется обновить 123 транспортных средства. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Раскрыта тактика Трампа с импичментом

В Сенат поступила резолюция о лишении экс-президента США полномочий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей