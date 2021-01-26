Наказание за незаконное использование формы полиции предложили ужесточить

Наказание за незаконное использование формы полиции предложили ужесточить
Фото: Денис Воронин/АГН Москва
Депутаты заявили о новых типах фейков в ходе мониторинга после несогласованных акций

Александр Хинштейн, возглавляющий комитет Государственной Думы по информационной политике, выступил с предложением об ужесточении мер за использование полицейской формы или заявлений, содержащие недостоверную информацию. В комитете сообщили о новых типах фейков, которые были обнаружены по итогам мониторинга после незаконных акций, произошедших 23 января.

Парламентарий отметил, что ряд граждан, не причастных к службе в органах правопорядка, изображали из себя полицейских, принимаясь демонстративно срывать с себя погоны в качестве выражения протеста.

Согласно приведенным данным, указанный тип нарушений не носил массовый характер, однако стал предметом внимания со стороны Роскомнадзора из-за возможных последствий в виде серьезной социальной угрозы.

Отмечается, что в комитете обсудят ряд подобных инцидентов. В настоящее время максимальная мера за указанное правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей вместе с конфискацией униформы, передает РИА "Новости".

Как отмечает издание, правоохранительные органы многократно выносили предупреждения в адрес организаторов и участников несогласованного мероприятия об ответственности. Генеральная прокуратура выступила с требованием блокировки призывов к выступлениям на несогласованных акциях, так как подобные меры запрещаются законодательством РФ. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Раскрыта тактика Трампа с импичментом

В Сенат поступила резолюция о лишении экс-президента США полномочий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей