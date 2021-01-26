Депутаты заявили о новых типах фейков в ходе мониторинга после несогласованных акций

Александр Хинштейн, возглавляющий комитет Государственной Думы по информационной политике, выступил с предложением об ужесточении мер за использование полицейской формы или заявлений, содержащие недостоверную информацию. В комитете сообщили о новых типах фейков, которые были обнаружены по итогам мониторинга после незаконных акций, произошедших 23 января.

Парламентарий отметил, что ряд граждан, не причастных к службе в органах правопорядка, изображали из себя полицейских, принимаясь демонстративно срывать с себя погоны в качестве выражения протеста.

Согласно приведенным данным, указанный тип нарушений не носил массовый характер, однако стал предметом внимания со стороны Роскомнадзора из-за возможных последствий в виде серьезной социальной угрозы.

Отмечается, что в комитете обсудят ряд подобных инцидентов. В настоящее время максимальная мера за указанное правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей вместе с конфискацией униформы, передает РИА "Новости".

Как отмечает издание, правоохранительные органы многократно выносили предупреждения в адрес организаторов и участников несогласованного мероприятия об ответственности. Генеральная прокуратура выступила с требованием блокировки призывов к выступлениям на несогласованных акциях, так как подобные меры запрещаются законодательством РФ.