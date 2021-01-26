Небывалый дефицит угля на Украине оставит жителей без электричества

Небывалый дефицит угля на Украине оставит жителей без электричества
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Помощь Белоруссии оказалась временной мерой

Киеву нужно срочно решать проблему энергоснабжения страны. Об этом предупредил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Пока перебоев в обеспечении украинцев электроэнергией удалось избежать благодаря белорусам, но этот ресурс практически исчерпан.

По данным на 25 января, на Украине осталось всего 455 тыс. тонн угля. Так мало еще никогда не было. Причем четверть запаса – 105 тыс. т – находится на Славянской ТЭС, которая не работает. Еще 116 тыс. тонн на Луганской ТЭС.

"На всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны",

– заявил Зайченко. Он пояснил, что пока кризиса удавалось избежать благодаря поставкам электроэнергии из Белоруссии, объем которых за последнюю неделю увеличили на треть: с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки. Но это уже потолок для существующих сетей между Украиной и Белоруссией. А для бесперебойного энергоснабжения всех потребителей Украине требуется еще как минимум столько же.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей",

приводит "Страна.уа" слова Зайченко.

Ранее Украина полностью отказалась от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Однако на фоне дефицита угля Киев все-таки обратился за помощью к Минску. При этом на поставки угля и дизтоплива из РФ Украина ввела повышенные пошлины.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Ну че, бандера, соснёшь у купанта с проглотом? Может тогда дадим вам своих фекалий для сугрева, заодно пожрете, ублюдки фашисткие.
Гость
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Я умру но противоядия не приму!!! Жёлтая вода в головах кипит!!!
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