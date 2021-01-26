Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

В последнее время он сильно болел

В Москве скончался бывший вице-премьер и экс-глава аппарата российского правительства Сергей Приходько. Ему было 64 года.

О смерти чиновника стало известно во вторник, 26 января. Причина не называется. По информации "Коммерсанта", Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза (другое название – болезнь Лу Герига).

Сообщается, что последние дни он провел дома. По данным телеграм-канала Baza, Приходько сам отказался от госпитализации, предпочитая до последнего часа оставаться в окружении родных.

Похоронят государственного деятеля на Троекуровском кладбище.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Окончил МГИМО. В 1998-2004 гг. был заместителем главы президентской администрации, в 2004–2012 гг. назначен помощником президента России. Затем в 2013 – 2018 г.г. работал заместителем председателя кабмина РФ, а с 2018 по 2020 г. являлся первым замруководителя аппарата правительства, передает URA.RU.

В последнее время, с января 2020 г., занимал пост помощника главы правительства РФ Михаила Мишустина.