Автомобилистов Подмосковья предупредили о непогоде

Водителей призвали быть максимально внимательными

Владельцев транспортных средств из Московской области предупредили о плохих погодных условиях. Опасность представляют гололед, а также сильный ветер.

Сообщается, что порывы ветра будут достигать 15-ти метров в секунду, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Из-за образовавшейся на дорогах наледи управлять автомобилем будет намного сложнее.

Водителей призвали быть бдительными и не оставлять машины под деревьями и вблизи неукрепленных конструкций. Представители ведомства посоветовали автолюбителям пересесть на общественный транспорт, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Анастасия ГОРЮНОВА

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