Автомобилистов Подмосковья предупредили о непогоде

Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
713 новости
Владельцев транспортных средств из Московской области предупредили о плохих погодных условиях. Опасность представляют гололед, а также сильный ветер.
Сообщается, что порывы ветра будут достигать 15-ти метров в секунду, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Из-за образовавшейся на дорогах наледи управлять автомобилем будет намного сложнее.
Водителей призвали быть бдительными и не оставлять машины под деревьями и вблизи неукрепленных конструкций. Представители ведомства посоветовали автолюбителям пересесть на общественный транспорт, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян
В Сенат поступила резолюция о лишении экс-президента США полномочий