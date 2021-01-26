Россиян предупредили о новой беде в следующем месяце

Россиян предупредили о новой беде в следующем месяце
Фото: K. Wothe/blickwinkel/www.globallookpress.com
Многоквартирным домам угрожает нашествие тараканов

В феврале некоторым жителям России придется столкнуться с новой неприятностью. Один из пиков активности тараканов приходится на этот месяц, поэтому в НИИ дезинфектологии предупредили о грядущем нашествии насекомых.

Активизация тараканов неизбежна, ведь она является частью их цикла размножения. Насекомым нужно место с доступом к воде, чтобы отложить яйца, поэтому они и выбирают многоквартирные дома. Нашествия обычно бывают дважды в год – в феврале и летом.

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как защитить квартиру от нежеланных гостей. Сперва необходимо установить сетки на вентиляционных отверстиях в ванной и на кухне. Тараканы любят тепло и влагу, поэтому в первую очередь решат направиться именно в эти помещения.

Если же насекомые все-таки оказались в квартире, то обращаться в службы дезинфекции, по словам эксперта, все же не стоит. Чтобы у тараканов не формировалась устойчивость к основным инсектицидам, Рославцева советует применять обычные пищевые приманки, сообщает Радио Sputnik.

Ранее "Утро.ру" писало, как избавиться от тараканов самостоятельно и без использования химии.

Карина СИРАЗОВА

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