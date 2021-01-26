В Челябинске открыли аэропорт имени Курчатова

Авиагавань сможет принимать внутренние и международные рейсы

Церемония открытия Международного аэропорта города Челябинска после реконструкции прошла 26 января 2021 года. Обновленный аэропорт получил имя основателя отечественной атомной отрасли, выдающегося ученого, родившегося в Челябинской области, Игоря Васильевича Курчатова.

В церемонии, приуроченной к году празднования 75-летия отечественной атомной промышленности, приняли участие генеральный директор Госкорпорации "Росатом"; Алексей Лихачев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов, владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко и др.

"Игорь Васильевич был тесно связан с этими местами. И не только потому, что здесь, в городе Сим, он родился. Самое главное – на челябинской земле зарождался советский Атомный проект, 75-летие которого мы отмечали в прошлом году",

– рассказал на церемонии открытия гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его мнению, новое оформление аэропорта дает не только больше сведений о самом Курчатове, но и об истории атомной науки, а также роли ядерных технологий в современном мире.

Основными цветами аэропорта стали красный, бирюзовый (цвет излучения Вавилова-Черенкова), синий и темно-синий. В декоративное оформление здания включены рукописи Игоря Курчатова и других ученых, повлиявших на развитие отечественной науки.

Логотип аэропорта представляет собой стилизованную модель атома. С ней совпадает по силуэту самолет – его контур выделен на орбиталях электронов. Внутри аэропорта посетители смогут увидеть видеоролики о жизни и работе Курчатова, в том числе про запуск Обнинской АЭС – первой в мире атомной станции.

Свое новое имя челябинский аэропорт получил по итогам всероссийского конкурса "Великие имена России" в 2018 году.