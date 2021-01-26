Принятые меры носят региональный характер

Российским пенсионерам готовят выплаты в размере 6 тысяч рублей. Речь идет о жителях Приморского края, для которых дополнительно выделили 450 миллионов рублей на выплаты.

Правом на господдержку в указанном размере обладают те категории пожилых россиян, чей доход не превышает среднегодовое значение прожиточного минимума, полученное за предыдущий годовой период.

Как отметили в правительстве Приморья, по предварительному расчету, указанный размер составляет 11 178 рублей.

Осуществление выплат для пожилых россиян начнется в Приморском крае уже в марте 2021 года. По информации медиа, упомянутые меры поддержки призваны сократить уровень бедности в регионе.

В Минтруда Приморья отметили, что дополнительные пособия будут перечислены пенсионерам без какой-либо необходимости в заявлениях и дополнительной информации. Однако те, кто намерен оформить указанную выплату впервые, должны обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ, передает Konkurent.ru

Ранее сообщалось о новых изменениях в выплате льготникам, в соответствии с которыми отдельные категории россиян могут рассчитывать с 1 февраля этого года на повышение ежемесячных денежных пособий.

