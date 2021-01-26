Какие изменения ждут пенсионеров при получении выплат на карту в 2021 году

Какие изменения ждут пенсионеров при получении выплат на карту в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жителям нашей страны стоит обратить внимание на четыре нововведения

Российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту, в 2021 году ждет ряд изменений. О нововведениях рассказала юрист Ирина Сивакова.

Первое изменение касается налога на проценты доходов, полученных от вкладов в банке. Если их сумма превысит лимит, то пенсионерам придется заплатить налог 13%. Учитываться не будут лишь проценты, начисленные по ставке не более 1% годовых, а также по счетам эскроу. Однако произойдет это лишь в том случае, если за год будет начислено более 42,5 тыс. руб., добавила юрист.

Второе нововведение: до 1 мая пенсионерам могут предоставить рассрочку по кредитам на сумму, не превышающую 1 млн рублей. Если доходы не превышают двух МРОТ, то есть возможность продлить рассрочку на два года.

Если россиянин в течение полугода не получал пенсию на карту, то ее выплата будет приостанавливаться. Однако в ситуации с банковской картой это нововведение не работает: выплаты считаются полученными с момента их зачисления.

И последнее – переход на карту "Мир". У пенсионеров есть возможность это сделать до 1 июля, а те, кто живет за границей, могут получать льготы на любую карту, передает Primpress.ru.

А в марте ряд российских пенсионеров получит прибавку в 6 тыс. рублей.

Карина СИРАЗОВА

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