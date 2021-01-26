Путин открыл движение по новой дорожной развязке в Химках

Участок на пересечении трассы М10 "Россия" и улицы Репина возвели в рекордные сроки

В Подмосковье на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках открыли транспортную развязку. Она решит проблему вечных 9-балльных пробок на данном участке и повысит доступность города. В торжественной церемонии 26 января приняли участие президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вопрос о развязке, которая бы соединила Старые и Новые Химки, на встрече с президентом подняла одна из сотрудниц "НПО Энергомаш" во время посещения главой государства предприятия 12 апреля 2019 года. В том же году президент поручил губернатору Подмосковья ускорить долгожданное решение транспортной проблемы. В итоге развязка была построена в рекордные сроки – за один год.

Площадь объекта составила почти 40 тыс. квадратных метров. Протяженность основного хода – 800 м с путепроводом, длина которого почти 160 метров. Количество полос движения по основному ходу – от двух до пяти с расчетной скоростью 70 км/ч.

Теперь автомобилисты смогут проезжать Ленинградское шоссе всего за 15 минут, тогда как раньше дорога занимала около часа, а пробки в час пик достигали 7-9 баллов. Новая развязка не только решает транспортную проблему для 260 тыс. жителей Химок. Она обеспечивает транспортную доступность промышленной части города, а это – новые рабочие места, толчок к экономическому развитию города и всего региона.

Строительство обошлось Московской области в 1,4 млрд рублей. Еще 1 млрд руб. был выделен из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Важно, что, помимо строительства собственно дорожной развязки, была проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина. На новом участке дороги обустроены пешеходные зоны, установлены светофоры, а также наружное и архитектурное освещение.

В 2021 году на территории Подмосковья планируется также завершить строительство еще 15 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, из них девять будут реализованы в рамках нацпроекта.