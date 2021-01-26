Наполнять кубышку можно, не выходя за рамки своего бюджета

Не всем удается откладывать деньги про запас. Это не так просто, но вполне реально.

Причем наполнять кубышку можно, не выходя за рамки своего бюджета. Стоит лишь прислушаться к нескольким советам и применить их на деле.

Как сэкономить и накопить деньги

Во-первых, можно отказаться от некоторых расходов. К примеру, не покупать сигареты. Тем самым не только заметно вырастет сумма сбережений, но и от вредной привычки человек избавится.

Также не слишком сложно тратить меньше прежнего. То есть приобретать необходимые продукты и вещи, оплачивать налоги и кредиты. А от излишеств в виде готовых блюд и изысканных угощений воздержаться.

Удачным будет решение покупать еды не больше, чем точно нужно. Тогда и отходов не будет оставаться, и деньги сберегутся.

Полезно еще каждый месяц откладывать немного на счет. Ходить за средствами в банк часто вряд ли захочется, поэтому они прекрасно сохранятся.

Легко можно и еженедельно пополнять этот же счет. И хорошо бы каждый следующий раз увеличивать количество вкладываемых денег, сообщает The Money Pages.

Наконец, не лишними будут ежедневные вложения средств. Пусть будет совсем мало, зато, когда потребуется, эти накопления придутся очень кстати.

Чуть больше месяца назад россиянам подсказали самый действенный способ накопления денег. Сбережения нужно хранить в банках, входящих в систему страхования вкладов. Такие накопления не приносят особой прибыли, зато обеспечивают финансовую безопасность.