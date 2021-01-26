Востребованная профессия спасет россиянку от нищеты

Приезд Марии Максаковой в Россию вызвал немалый ажиотаж в прессе. Оперная певица заявила, что вернулась на Родину временно, только ради участия в разбирательствах по квартире. Однако эрудит Анатолий Вассерман убежден, что артистки придется остаться в России.



Публицист отметил, что, учитывая обстановку в Незалежной, находится там – не самая лучшая идея. Вассерман остроумно подметил, что "жить в условиях беспредела можно, только пока ты самый крутой".

Эрудит напомнил, что происходит в обратном случае: скандальное убийство супруга певицы Дениса Вороненкова в центре Киева средь бела дня как нельзя более лучше иллюстрирует уровень безопасности на украинской территории. Так что, если Максакова заинтересована в спокойной жизни, у нее нет выбора – нужно оставаться на Родине.

При этом в России у бывшей звезды Мариинского театра есть все шансы на то, чтобы построить отличную карьеру и не беспокоиться за свою жизнь. Оперная певица такого класса будет отлично зарабатывать в нашей стране. В любом случае значительно больше, чем на Украине, передает слова Вассермана РИА ФАН.

Ранее стало известно, что вернувшуюся в Россию Максакову отвергла собственная мать.