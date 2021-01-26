Один нарушитель бил кулаком по голове полицейского, другой совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов

Двое уроженцев Калмыкии, которые подозреваются в нападении на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста, задержаны в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по столичному региону.

Отмечается, что в субботу, 23 января, один из мужчин участвовал в незаконном мероприятии на Пушкинской площади в центре Москвы и ударил несколько раз полицейского в область головы. В этот же день в Пресненском районе столицы другой гражданин наехал на автомобиле на силовика, требовавшего от нарушителя остановиться.

"В настоящее время двое мужчин, являющихся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи столичного СК продолжают устанавливать граждан, которые могут быть причастны к противоправным действиям, совершенным на несанкционированной властями мегаполиса акции.

Напомним, 23 января в ряде городов РФ состоялись незаконные митинги с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прибытию из Берлина в аэропорту Шереметьево за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше". Химкинский суд Подмосковья 18 января продлил срок задержания блогеру до 15 февраля, после чего его сторонники призвали сочувствующих выйти на акции протеста, не согласованные с местными властями.

В соцсетях и интернете позже стали распространять видеокадры, на которых граждане применяют силу в отношении сотрудников правоохранительных органов в разных частях Москвы.

По данным телеграм-канала Mash, одним из задержанных уроженцев Калмыкии оказался 38-летний Евгений Есенов. Кроме того, что ему вменяют статью "Применение насилия в отношении представителя власти", мужчина должен оплатить штраф в размере 10 тыс руб.

