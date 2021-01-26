Он неизбежен: физик описал грядущий конец света

Он неизбежен: физик описал грядущий конец света
Фото: pixabay.com
Главную роль в исчезновении человечества сыграет Солнце

Британский физик Брайан Кокс рассказал о том, когда планета Земля перестанет существовать. 

По мнению ученого, Солнце, которое является главным источником жизни на нашей планете, в конце концов станет причиной ее гибели. Это произойдет, когда звезда подойдет к завершению своего жизненного цикла.

Кокс рассказал, что сейчас Солнце находится в середине жизненного цикла. Конец света наступит, когда у звезды закончится его главное топливо для переработки – водород. 

"Ядро будет разрушаться, и выделяемое тепло заставит внешний слой звезды расширяться. Из-за этого температура на Земле повысится, и в итоге существование жизни на планете закончится", – объяснил физик британскому изданию Express. 

Случится это примерно через миллиард лет. Из-за разрушения Солнца Земля начнет становиться горячее и горячее, это будет продолжаться до тех пор, пока все живое не погибнет. 

Ранее стало известно, что космический зонд NASA поймал сигнал "Wi-Fi", который. исходил от крупнейшего спутника Юпитера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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На самом деле 4 миллиарда лет, да кто их считает?
Гость
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Надо успеть продать дачу!!!!!!!!!
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