Данным способом активно пользовались наши бабушки и мамы

В 70-ые годы прошлого века советские хозяйки часто клали в барабан стиральной машины целлофановый пакет. Изначально это делали для того, чтобы пакет стал чище и смог прослужить дольше, поскольку ранее подобные товары были в дефиците. Однако спустя время многие заметили, что этот способ на самом деле обладает целым рядом преимуществ.

Экономия порошка

При режиме интенсивной стирке пластиковый пакет помогает порошку равномерно размешиваться и гораздо лучше растворяет частички средства для стирки. Таким образом можно добавлять меньше порошка.

Также этот способ хорош тем, что наличие пакета снижает риск появления на тканях белых разводов.

Лучше отстирывает вещи

Так как пластиковый пакет гораздо легче другого белья, поэтому притягивает к себе весь мелкий мусор. Будьте уверены, что волосы, шерсть и пыль останутся на целлофане, а не на одежде.

Поможет предотвратить поломку

Частой причиной поломки стиральной машины является засор. Из-за того, что мелкие волосы и ворсинки попадают в фильтр, бытовая техника отказывается работать. Однако если положить в барабан пластиковый пакет, он будет притягивать весь мусор к себе, поэтому грязь не будет скапливаться в сливном фильтре.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об основных ошибках при стирке в стиральной машине, которые могут навредить вещам или даже привести к поломке техники.