ЕГЭ нашли замену: перемены грядут в 2022 году

Вместо тестового экзаменам вернут традиционную форму проверки знаний

Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков убежден, уже в будущем году вместо ЕГЭ по русскому языку школьники будут писать сочинение или диктант.

Как отметил эксперт, замена раскритикованного многими специалистами ЕГЭ продвигается медленно. Сначала с четырех обязательных экзаменов в таком формате перешли на два, а после и вовсе оставили только русский язык.

В беседе с журналистами URA.RU ученый заявил, что проверка знаний по русскому языку скоро тоже вернется к традиционной форме.

А вот директор одной из школ Москвы Евгений Ямбург с Комковым не согласен. По его мнению, российские школьники еще долгое время будут сдавать ЕГЭ.

Ранее стало известно, что в нашей стране окончательно определили список обязательных ЕГЭ.

Ольга ФЕДОРОВА

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