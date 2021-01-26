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Олег Шепс, который сейчас по праву считается одним из самых популярных экстрасенсов России, рассказал, чего ждать в 2021 году. К сожалению, прогнозы не внушают оптимизма.
Экстрасенс, как правило, почти всегда попадет в цель своими предсказаниями. Ранее он уже говорил о массовых протестах в США и России, а также предостерегал о противостоянии двух заклятых врагов на Кавказе.
Шепс заявил, что в этом году человечество ожидают те беды, с которыми оно ранее не встречалось. В первую очередь они будут связаны с природными катастрофами, которые будут настолько сильными, что "живые позавидуют мертвым".
Звезда телеканала ТНТ предупредил, что человечеству необходимо изменить свое восприятие мира, ведь в противном случае мир окажется на грани эпидемиологической и экологической катастрофы.
Однако есть и хорошие новости. Предсказатель заверил, что вакцина от коронавируса обязательно окажется действенной, поэтому уже в скором времени пандемия окажется в прошлом.
Ранее "Утро.ру" делилось предсказаниями Нострадамуса, Ванги и Ротшильдов на 2021 год.
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