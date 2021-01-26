Сенатор отметила высокие успехи программы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообщалась по видеоконференции с выпускницами проекта "Женщина-лидер". Высокопоставленная госслужащая отметила, что данная программа оказалась отличным проектом, который общими усилиями реализовал Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия – страна возможностей".



Матвиенко выразила уверенность, что в дальнейшем инициативы выпускниц первого потока окажут ощутимое положительное влияние на многие сферы жизни населения России.

Проект реализуется силами экспертов Мастерской управления "Сенеж". Только за прошлый год обучение по данной программе прошли 137 россиянок. Спикер подчеркнула, что возможность принять участие в такого рода проекте оказалась отличным шансом для многих жительниц России.

Во время обучения они нашли настоящих подруг, повысили свои профессиональные навыки, а также получили возможность на практике реализовать свои идеи. Она также подчеркнула, что основная цель проекта – выполнять реальные задачи в реальных условиях. При этом после завершения обучения слушательницы будут продолжать получать поддержку от государства по претворению в жизнь их инициатив.

Глава президентской платформы Алексей Комиссаров, в свою очередь, подчеркнул, что данный проект, в частности, направлен на то, чтобы вовлекать женщин во все сферы жизни страны.

Представительница Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина добавила, что сейчас рассматривается возможность развития данной программы во всех субъектах Российской Федерации.