Накануне Владимир Путин и Джо Байден впервые созвонились, чтобы обсудить продление ДСНВ и другие международные темы. На просьбу о более подробных деталях разговора американский президент коротко отшутился.

"О вас. Он шлет вам наилучшие пожелания",

– ответил политик на вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?



PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best. pic.twitter.com/Fq0zglc9aK