Американский лидер решил отделаться шуткой

Накануне Владимир Путин и Джо Байден впервые созвонились, чтобы обсудить продление ДСНВ и другие международные темы. На просьбу о более подробных деталях разговора американский президент коротко отшутился.

"О вас. Он шлет вам наилучшие пожелания",

– ответил политик на вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?



PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best. pic.twitter.com/Fq0zglc9aK — Aaron Rupar (@atrupar) January 26, 2021

После диалога с российским коллегой Байден отметил, что считает некоторые действия Москвы пагубными и пообещал твердую реакцию Вашингтона на них.

Ранее в Кремле сообщали, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США лишь в том случае, если власти захотят сотрудничать.

А по мнению эксперта из Швеции, несмотря на обещание Байдена вести жесткую политику, у стран наконец появилась возможность наладить отношения, что было невозможно при предыдущем президенте.