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Накануне Владимир Путин и Джо Байден впервые созвонились, чтобы обсудить продление ДСНВ и другие международные темы. На просьбу о более подробных деталях разговора американский президент коротко отшутился.
"О вас. Он шлет вам наилучшие пожелания",
– ответил политик на вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?— Aaron Rupar (@atrupar) January 26, 2021
PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best. pic.twitter.com/Fq0zglc9aK
После диалога с российским коллегой Байден отметил, что считает некоторые действия Москвы пагубными и пообещал твердую реакцию Вашингтона на них.
Ранее в Кремле сообщали, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США лишь в том случае, если власти захотят сотрудничать.
А по мнению эксперта из Швеции, несмотря на обещание Байдена вести жесткую политику, у стран наконец появилась возможность наладить отношения, что было невозможно при предыдущем президенте.
Состоялся первый разговор российского лидера с новым президентом США
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