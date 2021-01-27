Байден одной фразой ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Байден одной фразой ответил на вопрос о разговоре с Путиным
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский лидер решил отделаться шуткой

Накануне Владимир Путин и Джо Байден впервые созвонились, чтобы обсудить продление ДСНВ и другие международные темы. На просьбу о более подробных деталях разговора американский президент коротко отшутился.

"О вас. Он шлет вам наилучшие пожелания",

– ответил политик на вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

После диалога с российским коллегой Байден отметил, что считает некоторые действия Москвы пагубными и пообещал твердую реакцию Вашингтона на них.

Ранее в Кремле сообщали, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США лишь в том случае, если власти захотят сотрудничать.

А по мнению эксперта из Швеции, несмотря на обещание Байдена вести жесткую политику, у стран наконец появилась возможность наладить отношения, что было невозможно при предыдущем президенте.

Карина СИРАЗОВА

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старый маразматик, глупее ответа и придумать нельзя
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