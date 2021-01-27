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Стоимость техники российского производства может вырасти едва ли не на 50%. Подорожание вызвано мировым дефицитом полупроводниковых микросхем, объяснили в компаниях по производству электроники.
Нехватка микросхем возникла из-за пандемии коронавируса, когда спрос на смартфоны и компьютеры во время первой волны вырос, а также торговой войны Китая с США. Компании полностью загружены и, даже несмотря на это, не успевают удовлетворить потребности всех заказчиков.
Однако объемы закупок российских микросхем по сравнению с глобальными компаниями в разы меньше, из-за чего задерживаются поставки комплектующих, а вместе с ними – и реализация проектов. Так, растут издержки производителей, что ведет и к росту цен на сами товары.
"Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые – на 50%",
– сообщил технический директор INOI Владимир Якушев. Подорожание также подтвердили в "АТБ Электроника" и GS Nanotech. А вот в Mobile Inform Group, наоборот, сильного повышения цен не ждут, пишут "Известия".
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