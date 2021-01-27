Кого коснется прибавка к пенсиям с 1 февраля: в ПФР назвали категории

Кого коснется прибавка к пенсиям с 1 февраля: в ПФР назвали категории
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Со следующего месяца ряд пожилых граждан могут рассчитывать на увеличенное пособие

Пенсионный фонд РФ установил размер ежемесячной доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Прибавка будет начисляться в течение трехмесячного периода, а затем будет пересмотрена 1 мая 2021 года.

Так, сумма доплаты указанных категорий граждан пересматривается каждый квартал. Пособия начисляются из средств, которые выделяются работодателями в Пенсионный фонд.

В ПФР объяснили, что сумма доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от суммарного трудового стажа и количества необходимых коэффициентов.

Также представители ПФР напомнили, что в расчет берется и сумма взносов со штрафами, поступивших от работодателей за прошедший квартал, к той сумме средств, которые предусмотрены для выплат указанным категориям, пишет телеканал "360".

"Доплата к пенсии производится за счет дополнительных взносов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда РФ от организаций гражданской авиации и угольной промышленности", - уточнили в пресс-службе ПФР.

Ранее юрист Ирина Сивакова рассказала о новом порядке выплат на банковскую карту для пенсионеров в 2021 году. По словам специалиста, одно из изменений касается налога на часть доходов, которые были получены от банковских вкладов.

Егор МАЛКОВ

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