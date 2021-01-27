Злоумышленники действуют в интернете "от имени" важных людей страны

Мошенники в России продолжают действовать. Они уже придумали еще один способ обокрасть россиян, о чем стало известно в кабмине.

Активно орудуют злоумышленники в Сети. На этот раз, прикрываясь фамилиями самых важных людей страны.

На фейковых сайтах с рекламой и изображениями первых лиц государства гражданам "от имени правительства" предлагают социальные выплаты. Если человек переходит по ссылке из такой рекламы, якобы для проверки наличия выплат, у него запрашивают данные банковской карты, после их указания деньги оттуда исчезают.

Количество случаев подобного обмана выросло после сообщений о соцвыплатах семьям с детьми во время эпидемии коронавируса. Только за три месяца прошлого года – апрель, май, июнь – было выявлено 82,5 тыс. таких мошенничеств. За два последних года их установлено 6 тыс. ресурсов, уточнил руководитель блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев, ссылаясь на информацию аналитиков Infosecurity a Softline Company.

Правительство поручило Министерству внутренних дел и Роскомнадзору до 25 февраля обдумать способы борьбы с такими ресурсами, а также привлечь к совмесной работе Генпрокуратуру и Центробанк. Когда их предложения будут готовы, Минцифры и Аналитический центр при кабмине обязаны подготовить план действий и соответствующие разработанные нормативные акты, передает "Коммерсант".

Однако наказать администраторов таких сайтов будет очень непросто, заявили эксперты. И пояснили, что подобными ресурсами, как правило, управляют из-за рубежа.

Мошенники чаще действуют через популярные банки. В самих кредитных организациях заявили, что постоянно борются с аферистами.

Не так давно жителям нашей страны сообщили о другом способе мошенничества. Злоумышленники стали выманивать данные личных счетов и карточек россиян представляясь сотрудниками полиции..