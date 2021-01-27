Россиянам рассказали о простых правилах, которые позволят обойтись без переплат за ЖКХ

Для того, чтобы снизить сумму ежемесячных коммунальных платежей, стоит помнить о нескольких простых правилах. Как объяснила эксперт в области ЖКХ Светлана Разворотнева, можно сэкономить, избегая споров с управляющими компаниями.

Так, ряд бытовых рекомендаций позволит снизить потребление электричества и воды в квартире на 30-50%. Прежде всего, стоит установить электротехнику класса "А" - она позволит значительно сэкономить электричество. Также необходимо помнить об энергосберегающих лампах и чистке плафонов в люстрах с мытьем окон. Многие устанавливают датчики движения, которые включаются лишь в присутствии человека.

Разворотнева также порекомендовала не забывать о тепловом учете. Так, регулятор, установленный на радиаторе, сможет обеспечить необходимую температуру в помещении и обойтись без проветривания квартиры зимой. А для того, чтобы оптимизировать расходы на воду, следует платить за горячее водоснабжение ниже 40 градусов по "холодному тарифу".

"Везде и на все нужны счетчики", – отметила Разворотнева в интервью "ПолитРоссии".

Ранее глава центра общественного контроля НП "ЖКХ Контроль Дмитрий Данильев назвал способ снизить сумму коммунальных платежей на 40% с помощью определенных приборов.