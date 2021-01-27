Третий подозреваемый в нападении на полицейского задержан в Москве

Следственные действия продолжаются

В Москве задержали третьего подозреваемого по уголовному делу о нападении на силовиков в Москве 23 января.

Это житель Нижнего Новгорода Валерий Евсин. В столице он работал таксистом, сообщает телеграм-канал "Кремлевская прачка". По версии следствия, в субботу, 23 января, он пришел на несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Затем вместе с другими молодыми людьми напал на полицейского. Окружающие сняли на мобильный телефон, как правоохранителя, находящегося при исполнении обязанностей, повалили на землю и пинали ногами.

С помощью видео удалось выяснить личность нападавшего и задержать его. Евсина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее в Москве по подозрению в нападении на силовиков задержали двух уроженцев Калмыкии.