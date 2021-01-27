Метод имеет несколько преимуществ

В январе огородники начинают постепенно готовиться к посеву семян на рассаду. Выясним, когда браться за дело и какими преимуществами обладает данный метод.

Ранний посев семян производится в период с 10-го февраля по 10-е марта. Не переносящие холод культуры помещают в теплицы или парники. Что касается морозостойких растений, то их высаживают в открытый грунт либо под пленку.

Ранней рассады требуют семена следующих растений – перца, томата, баклажан, брокколи, лука-порея, артишок, ранней белокочанной и цветной капусты.

Рассадный метод позволяет получить урожай на месяц или два раньше, чем при прямом посеве семян в грядку. Первые плоды можно будет собрать уже в мае или июне.

Данный способ хорош и тем, что не придется бояться неблагоприятных погодных условий.

Стоит отметить, что существуют также средняя и поздняя рассады. В первом случае семена сеются с 15-го марта по 10-е апреля. Во втором случае – с 25-го апреля по 20-е мая.

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