Врач раскрыл причину набора лишнего веса и дал советы

Не у всех людей получается убрать жир, появившийся на животе. Одну из причин, по которой сделать это трудно, а то и невозможно, назвал диетолог Айтор Санчес.

По его словам, мешает курение. У организма любителей сигарет есть склонность накапливать вокруг талии жир, обволакивающий органы. Он самый опасный, его наличие грозит развитием метаболических заболеваний, сообщил врач в интервью Lavanguardia.

И добавил, что из-за слабой выработки инсулина в крови курильщиков хуже контролируется уровень сахара. Как следствие, зависимые от никотина, страдающие избыточным весом, больше рискуют никогда не сбросить его.

Лишние килограммы человек набирает вес также в попытке избавиться от стресса, "заедая" его. Некоторые убеждены, что, завязав с сигаретами, могут начать чаще питаться и приобрести жировые складки на животе.

Поэтому они не расстаются с вредной привычкой. Другие начинают курить снова, чтобы избавиться от набранных после отказа от никотина килограммов, передает "Общественная служба новостей".

Ранее были названы способы борьбыс выпирающим животом. Убрать лишнее поможет особый уход, который запустит локальное жиросжигание и избавит от лишнего в области боков и талии.

