Власти Незалежной также обратились с соответствующим запросом к иностранным партнерам

Мифическая украинская прокуратура по вопросам Крыма обратилась за помощью в Интерпол в поиске самолетов, совершающих рейсы на российский полуостров. Киевский режим считает такие полеты нарушением законодательства Незалежной.

Как сообщает ведомство в телеграм-канале, по этой причине Украина наложила заочный арест еще на 81 лайнер.

Также "прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска", следует из релиза.

Отмечается, Киев направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи с целью ареста бортов.

Напомним, Незалежная сначала в сентябре 2020 г. "арестовала" 65 российских самолетов, которые совершали полеты в Крым. Затем в ноябре прибавила к этому списку еще 44 лайнера. Телодвижения виртуальной киевской структуры глава нашего региона Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы".

