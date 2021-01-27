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Мифическая украинская прокуратура по вопросам Крыма обратилась за помощью в Интерпол в поиске самолетов, совершающих рейсы на российский полуостров. Киевский режим считает такие полеты нарушением законодательства Незалежной.
Как сообщает ведомство в телеграм-канале, по этой причине Украина наложила заочный арест еще на 81 лайнер.
Также "прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска", следует из релиза.
Отмечается, Киев направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи с целью ареста бортов.
Напомним, Незалежная сначала в сентябре 2020 г. "арестовала" 65 российских самолетов, которые совершали полеты в Крым. Затем в ноябре прибавила к этому списку еще 44 лайнера. Телодвижения виртуальной киевской структуры глава нашего региона Сергей Аксенов назвал
"мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы".
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