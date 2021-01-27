На Украине снесли "последний" памятник Ленину

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Однако, как оказалось, украинским активистам не удалось до конца "декоммунизировать" селения

Последний расположенный на "открытой территории" монумент Владимиру Ленину на Украине снесли. Он был расположен в селе Старые Трояны в Одесской области. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков на своей странице в соцсетях. 

Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії). Він стояв у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Всіх вітаємо!

Опубликовано Pozdniakov Vadym Вторник, 26 января 2021 г.

"Пал поледний памятник Ленину на территории Украины (кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Поздравляю всех!", – написал он. 

Комментаторы спросили у Познякова, какой по счету это "последний" снесенный на Украине монумент Ленину. Также активисту напомнили, что остался еще один в Хмельницкой области, про который он почему-то ничего не сказал. 

Роман ИГНАТОВ

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