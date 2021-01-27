В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

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28 января на головы москвичей
обрушится снегопад. Сложные погодные условия сохранятся на протяжении
практически всех суток – с 03:00 до 21:00.
Как отметили в Гидрометцентре России, столичные и подмосковные улицы будут покрыты гололедицей. Автовладельцам нужно быть особенно внимательными при управлении машиной.
Из-за обильного мокрого снега в Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно авария в Московской области унесла жизни трех человек.
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