В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Столицу накроет мокрым снегом

28 января на головы москвичей обрушится снегопад. Сложные погодные условия сохранятся на протяжении практически всех суток – с 03:00 до 21:00.



Как отметили в Гидрометцентре России, столичные и подмосковные улицы будут покрыты гололедицей. Автовладельцам нужно быть особенно внимательными при управлении машиной.

Из-за обильного мокрого снега в Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно авария в Московской области унесла жизни трех человек.