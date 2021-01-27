Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе

Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Фото: kremlin.ru
Глава страны запустил онлайн-проект о блокадном Ленинграде

Российский лидер Владимир Путин побывал в московском Музее Победы. Сегодня, 27 января, страна отмечает годовщину снятия блокады Ленинграда.

В знаменитом столичном музее главнокомандующий, в частности, осмотрел экспозицию "Подвиг народа". Экспозиция посвящена жизни советских граждан в период Великой Отечественной войны. На объекте можно увидеть подлинные предметы обихода наших прадедов, а также посмотреть кинофильмы, посвященные трагическому периоду истории.

Организаторы выставки также использовали голограммы. Помимо этого, в масштабном проекте принимают участие актеры, которые активно взаимодействуют с гостями музея.

К знаменательной для каждого жителя России дате, годовщине снятия блокады Ленинграда, на территории музея запущен проект, в рамках которого внимание посетителей фокусируется на жизни конкретно этого города, в тот период окруженного фашистами.

Глава страны дал старт онлайн-версии проекта, нажав на специальную интерактивную панель в музее. Ознакомиться с информацией можно на сайте культурного учреждения. Помимо этого, российский лидер, который сам родился в Ленинграде, оставил послание в книге почетных гостей.

В рамках визита Владимир Путин также осмотрел проект "Лица Победы". Его цель – собрать сведения о каждом жителе Советского Союза, который своим героизмом на фронте или в тылу приблизил желанный День Победы. В этом проекте могут поучаствовать все желающие. Передать информацию о своих родственниках, переживших войну, можно на сайте проекта или по почте.

Ольга ФЕДОРОВА

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