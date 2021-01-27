Соцсети привлекут к ответственности за призывы к незаконным акциям

Популярные интернет-площадки не удалили своевременно около 170 противоправных публикаций

В Роскомнадзоре сообщили, что из-за неисполнения требований о пресеченнии призывов к незаконным протестным акциям 23 января соцсети будут оштрафованы. В частности это коснется "Фэйсбука", "Инстаграма", "ТикТока", "Твиттера", "Вконтакте", "Одноклассников" и "Ютуба".

Как объяснили в ведомстве, эти соцсети не удалили своевременно около 170 призывов к посещению митинга, из-за чего их привлекут к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность.

Нарушения подобного рода могут наказываться штрафом от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном нарушении его могут увеличить до одной десятой годовой выручки.

"Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", – отметили в Роскомнадзоре.

Напомним, в ряде российских городов 23 января прошли незаконные митинги в поддержку Алексея Навального. Об ответственности за участиие в несанкционированной акции предупреждали в прокуратуре и полиции заранее. Во время протестов травмы различной степени тяжести получили как сотрудники правоохранительных органов, так и протестующие.