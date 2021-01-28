Виноват птичий грипп: в России значительно подорожали куриные яйца

Виноват птичий грипп: в России значительно подорожали куриные яйца
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Оптовые цены выросли на 19%

В магазинах россиян поджидает очередной неприятный сюрприз. Из-за распростанения птичьего гриппа на юге страны значительно подорожали куриные яйца. 

Накануне, 27 января, оптовые цены увеличились на 19% в сравнении с прежними. То есть за десяток яиц самой дешевой категории – С2 – пришлось платить не менее 59,9 руб., сообщил "Коммерсанту" источник.

Подорожание этого продукта замечено не везде и связано с ростом стоимости кормов, витаминов и минеральных добавок, пояснила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Из-за тяжелой финансовой ситуации несколько предприятий сократили производство, ведь его рентабельность к концу 2020-го упала до 5 – 7%, отметила она. И добавила, что ее ведомство просит правительство не устанавливать фиксированные цены на яйца.

В торговых сетях подтвердили повышение стоимости продукта. И, проинформировав, что пока у них нет проблем с поставками яиц, не исключили такую проблему в будущем, передает URA.RU.

Как рассказал другой источник “Ъ”, после того, как в начале 2021 года в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области произошли вспышки птичьего гриппа, и поставки яиц с юга РФ заметно сократились. Усложняет положение и тот факт, что вирус уже выявлен в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

Между тем в России уже задумались об установлении твердых цен еще на несколько продуктов. Это картофель, макароны и яйца.

Полина ДОРОЖКИНА

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