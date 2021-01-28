ПФ обяжут восстанавливать незаконно переведенные деньги

Россияне смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе средств из одного фонда в другой. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Пенсионные фонды обяжут возмещать россиянам денежные потери, если суд признает заключение договора и перевод накоплений незаконными. Документ о внесении поправок уже разработали в министерстве, отметив, что нововведения помогут защитить права граждан.

Речь идет о переводе денег из пенсионного фонда – ПФР или негосударственного – в другой НПФ. Если средства переводились ранее чем через пять лет, то они попадают в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда: владелец их лишается. Теперь Минтруд предлагает возмещать пенсионные накопления, если договор признают недействительным. Сейчас по закону возвращение инвестдохода не гарантировано.

Инициативу поддерживают в Центробанке, Минэкономразвития и и ПФР, пишет "Известия". Депутат Ярослав Нилов подчеркнул:

"Проблема переходов на самом деле очень серьезная. Из-за них наши граждане потеряли миллиарды рублей".

Ранее эксперт рассказал о четырех нововведениях этого года, которые ждут россиян при получении пенсии на карту.