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Россияне смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе средств из одного фонда в другой. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Пенсионные фонды обяжут возмещать россиянам денежные потери, если суд признает заключение договора и перевод накоплений незаконными. Документ о внесении поправок уже разработали в министерстве, отметив, что нововведения помогут защитить права граждан.
Речь идет о переводе денег из пенсионного фонда – ПФР или негосударственного – в другой НПФ. Если средства переводились ранее чем через пять лет, то они попадают в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда: владелец их лишается. Теперь Минтруд предлагает возмещать пенсионные накопления, если договор признают недействительным. Сейчас по закону возвращение инвестдохода не гарантировано.
Инициативу поддерживают в Центробанке, Минэкономразвития и и ПФР, пишет "Известия". Депутат Ярослав Нилов подчеркнул:
"Проблема переходов на самом деле очень серьезная. Из-за них наши граждане потеряли миллиарды рублей".
Ранее эксперт рассказал о четырех нововведениях этого года, которые ждут россиян при получении пенсии на карту.
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